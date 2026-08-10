Riesgo de avalanchas complica la búsqueda de excursionista colombiano desaparecido en Cerro Panul

10 ag. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja labor de rescate encabeza Carabineros tras cumplirse más de una semana de la desaparición de un excursionista de nacionalidad colombiana de 32 años, identificado como Jonnatan Hio Hio, quien perdió el contacto con sus familiares tras sufrir una lesión mientras recorría el Cerro Panul en la comuna de La Florida.

El despliegue, liderado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y la Prefectura Aeropolicial, ha debido modificar drásticamente su estrategia de búsqueda debido al peligroso estado del terreno y las adversas condiciones meteorológicas en la zona cordillerana.

Búsqueda aérea y riesgo de derrumbes

Debido a la acumulación de nieve y la inestabilidad de la montaña, las labores se están realizando principalmente desde el aire para no exponer la integridad de los equipos en tierra.

"Las condiciones climáticas son adversas, el terreno es sumamente complejo. Tuvimos avalanchas y hubo dos desprendimientos de placa importantes", advirtió la teniente coronel Yennifer Muñoz de la Prefectura Aérea de Carabineros.

Por esa misma razón, tanto Carabineros como los equipos de emergencia reiteraron el llamado urgente a no acudir como voluntarios al lugar, ya que la presencia de civiles sin la experticia ni el equipamiento técnico adecuado incrementa el riesgo de nuevos accidentes.

El audio de auxilio y las zonas rastreadas

Antes de perder toda comunicación, el ciudadano colombiano logró enviar un mensaje a sus familiares avisando que se encontraba lesionado cerca de la cumbre y entregó algunas referencias de su paradero.

Respecto a los puntos de rastreo, su hermana detalló que "el último contacto que tuvo mi hermano fue un llamado de emergencia en el cual nombraba el Cerro La Cruz, zona que el GOPE ya descartó. Ahora hubo señales de luces en el Cerro San Ramón, por lo que están enfocados entre esas tres últimas ubicaciones".

Sin embargo, dada la interconexión entre el Cerro Panul y otros macizos precordilleranos de la Región Metropolitana, el perímetro de búsqueda resulta ser sumamente extenso.