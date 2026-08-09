Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

09 ag. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 9 de agosto, se registró un sismo de magnitud 4.0, a las 11:55 horas, en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 81 km al este de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 243 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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