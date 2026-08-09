Hijo universitario del Guatón Salinas triunfa haciendo humor en Instagram: "Algún día aspiro a dirigir una película"

09 ag. 2026 - 12:15 hrs.

Corrió 10 kilómetros haciendo paradas cada mil metros para tomar una piscola. Ese fue el hilarante desafío que impulsó a la fama en redes sociales a Salvador Salinas, el hijo del Guatón Salinas y de la montajista Titi Viera-Gallo.

El joven de 18 años la "rompe" en Instagram. En apenas ocho meses pasó de 2.000 a más de 58.000 seguidores en su cuenta (@salvadorsalinasvg) a través de videos centrados en el humor, tal como su padre.

El reto viral que lo llevó a la fama

El registro donde realiza la particular "maratón" junto a un amigo ya supera los 3,3 millones de reproducciones en la plataforma.

"Ese video se lo vi a un australiano que corría encañado y tenía una mochila de la que salía un tubito que, en vez de darle agua, tenía chela", explicó en conversación con Las Últimas Noticias.

"Ahí dije: 'Qué chistoso sería que lo hagamos yo y un amigo', que claramente no corremos y obviamente no somos deportistas, y nos curemos en el camino", agregó.

Pocos saben quién es su padre

Pese a que comparte un timbre de voz idéntico al de su padre, Salvador asegura que no busca colgarse de la fama del comediante recordado por sus actuaciones en el Club de la Comedia.

El estudiante de primer año de Cine en la Universidad de Chile reconoció que "hay mucha gente que no sabe que es mi padre y que se va enterando de a poco cuando me empiezan a seguir. Hay mucha gente que me sigue sin cachar".

Aun así, el respaldo en su hogar es absoluto: "Mi mamá y mi papá me han apoyado bastante en esto de las redes sociales, son los primeros que me dan like y repostean todo".

"Algún día aspiro a dirigir una película. Es como el sueño. Una comedia, obviamente", confesó. Incluso aseguró que su papá podría aparecer en ella.

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