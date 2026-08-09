Kel Calderón y Raquel Argandoña retoman su dupla en redes sociales: "Las dos tenemos un carácter atroz"

09 ag. 2026 - 10:36 hrs.

Después de varios años, Kel Calderón y Raquel Argandoña retomaron la dinámica de compartir parte de su vida juntas a través de redes sociales. La dupla, que ya había protagonizado el docureality "Las Argandoña" en 2012 y posteriormente mostró algunos viajes y situaciones cotidianas en YouTube, volvió a aparecer en nuevos registros que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

El último video muestra a Kel como una especie de "asistente" de su madre durante una extensa jornada laboral. El registro, disponible en las cuentas de Instagram de ambas, acumuló 1,1 millones de reproducciones en solo siete días.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Kel explicó el origen del registro: "Quisimos hacer un día como asistente de mamá Raquel. Se sabe que mi mamá es muy trabajadora y que hace muchas cosas a la vez, pero siento que la gente no visualiza realmente la locura que es un día con ella".

La abogada también describió con humor la extensa rutina de la animadora, quien comienza su jornada cerca de las 06:20 de la mañana y pasa por distintas actividades antes de llegar a las grabaciones de Fiebre de Baile. "Ella duerme como en un sarcófago y sale en las mañanas hecha; no se le mueve ni un pelo", relató.

Sobre la relación entre ambas, Kel aseguró que siempre han sido muy cercanas, aunque también reconoció que sus fuertes personalidades pueden generar choques. "A lo largo de la vida, con mi mamá siempre hemos sido partners, compinches. Tenemos una relación de mucha honestidad", señaló.

Y agregó: "Las dos tenemos un carácter atroz y, cuando pasan cosas y estamos en desacuerdo, somos como un volcán y un huracán juntándose". Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo han logrado volver a acercarse y que está feliz de recuperar ese lado de su madre que tanto quiere.