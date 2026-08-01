Raquel Argandoña "responde" con enigmático mensaje tras declaraciones de Meli Noto por filtración de su embarazo

01 ag. 2026 - 19:22 hrs.

La polémica entre Raquel Argandoña y Meli Noto volvió a tomar fuerza luego de que la periodista recordara la filtración de su embarazo con Pangal Andrade, un episodio que calificó como uno de los momentos más difíciles que vivió durante ese periodo.

En conversación con Tanza Varela en El Podcast de Sarah, Meli Noto abordó lo ocurrido en 2025, cuando Raquel Argandoña reveló en televisión que ella y Pangal esperaban su primer hijo, antes de que la pareja pudiera comunicar la noticia a sus familiares y amigos.

La periodista señaló que actualmente el tema quedó atrás, aunque reconoció que en ese momento la situación le generó un fuerte impacto emocional.

“Hoy da lo mismo, es una persona que en mi vida no tiene ningún tipo de importancia. Si algún día me toca trabajar con ella, yo seré lo más profesional que exista”, afirmó.

Además, recordó la angustia que vivió tras conocerse públicamente la noticia de su embarazo. “La noche del día que ella lo dijo, llamé al ginecólogo. Le dije: ‘Necesito ir mañana urgente porque yo tengo miedo de haber perdido a mi hijo de todo lo que lloré’”, relató.

Sobre la filtración, sostuvo: “Sé que fue para herir (...) Verme en una situación de ser herida por ser ‘pareja de’… me sentí como supervulnerable. Pero en ese momento estaba tan vulnerable que tampoco lo quería hablar, porque iba a ser una bola de nieve constante que no iba a poder parar”, agregó.

El mensaje de Raquel Argandoña

Tras estas declaraciones, Raquel Argandoña compartió un particular mensaje en sus historias de Instagram, publicación que generó especulaciones entre sus seguidores.

Junto a una imagen disfrutando de un paisaje, la comunicadora escribió: “Qué suerte que uno sabe guardar secretos… porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo”.

Instagram

Hasta ahora, Raquel Argandoña no ha respondido directamente a los dichos de Meli Noto ni ha confirmado que su publicación estuviera relacionada con la entrevista.

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