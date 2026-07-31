"De los rescates más lindos que hemos hecho": Pangal Andrade participó en operativo para salvar a caballos atrapados en la nieve

31 jul. 2026 - 12:42 hrs.

Pangal Andrade volvió a participar en un operativo de rescate en el Cajón del Maipo, aunque esta vez no fue para ayudar a personas, sino a un grupo de caballos que permanecían aislados desde hace más de 10 días debido a las intensas nevadas que afectaron la zona.

Los siete animales se encontraban atrapados en el sector de Lagunillas, sin acceso a alimento ni agua y con serias dificultades para desplazarse, por lo que el deportista organizó un equipo para acudir en su ayuda antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.

Andrade explicó a través de sus redes sociales que el objetivo era colaborar con unos arrieros afectados por la emergencia, cuyos caballos no podían descender de la montaña.

Así fue el rescate de los caballos

Antes de iniciar el operativo, Pangal relató que la situación era urgente debido a las condiciones climáticas que se aproximaban.

"Vamos a ayudar a unos viejitos que los caballos están atrapados (...) no pueden bajar, no tienen comida, se viene otro frente y vamos a ver qué podemos hacer", partió contando el kayakista.

Al llegar al lugar, el equipo decidió comenzar por los animales de mayor edad. Entre ellos estaba "Panchita", una yegua de 30 años que permanecía tendida y ya no podía ponerse de pie por sus propios medios.

Debido a su estado, los rescatistas improvisaron una especie de colchón para arrastrarla cuidadosamente y trasladarla fuera del sector más complejo. Durante el procedimiento, Andrade señaló que la yegua "ya no camina".

Los siete caballos fueron puestos a salvo

Mientras avanzaban por la montaña, Pangal también mostró las condiciones en que permanecía el resto de la tropilla, asegurando que los animales llevaban más de 10 días sin comer y que la visibilidad era reducida por el mal tiempo.

Una vez que rescataron a los ejemplares más vulnerables, el equipo utilizó una cuerda de gran longitud para guiar al resto de los caballos a través de los sectores más difíciles del recorrido.

Finalmente, los siete animales lograron abandonar el lugar y fueron trasladados a una zona segura. Tras concluir el operativo, Pangal Andrade calificó la experiencia como "de los rescates más lindos que hemos hecho".

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