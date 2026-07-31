Canciller Pérez Mackenna por proceso de reanudación de relaciones con Venezuela: "Esperamos que sea una cosa muy rápida"

31 jul. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó este viernes en el programa Ahora Es Cuando de Radio Infinita el inicio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, luego de dos años de quiebre.

La autoridad afirmó que este paso permitirá retomar gradualmente los servicios consulares para miles de personas que se han visto afectadas durante ese período.

"Hoy día el foco son las relaciones consulares"

Durante la entrevista, Pérez Mackenna explicó que el trabajo para reconstruir las relaciones comenzó hace cuatro meses con una serie de conversaciones entre ambas cancillerías, proceso que, según dijo, permitió generar las confianzas necesarias para avanzar en este acuerdo.

"Este es un paso histórico para el reencuentro entre dos pueblos", sostuvo el canciller, quien explicó que el objetivo inmediato será restablecer la atención consular para los más de 700 mil venezolanos que viven en Chile y los cerca de 25 mil chilenos residentes en Venezuela.

El ministro detalló que la reapertura será gradual, ya que primero será necesario habilitar nuevamente las embajadas y dotarlas de personal e infraestructura para prestar servicios como la emisión de pasaportes, visas y la validación de títulos profesionales.

Esperan una reapertura "muy rápida"

Consultado por los plazos, el canciller evitó entregar una fecha exacta, aunque aseguró que el proceso ya comenzó. De hecho, informó que este fin de semana un equipo de la Cancillería viajará a Caracas para iniciar los trabajos administrativos. "Partimos este fin de semana y esperamos que sea una cosa muy rápida", señaló.

Respecto a si la normalización diplomática contempla avanzar en materias como la deportación de ciudadanos venezolanos con antecedentes penales, Pérez Mackenna aclaró que ese no ha sido el tema de las conversaciones con las autoridades venezolanas.

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