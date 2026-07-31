Bono de Natalidad: Revisa los montos, requisitos y cómo recibirlo según cada caja de compensación

31 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono de Natalidad es un beneficio económico que entregan las cajas de compensación a los trabajadores afiliados tras el nacimiento o adopción de un hijo.

El aporte busca ayudar a cubrir parte de los gastos asociados a la llegada del nuevo integrante de la familia.

El monto y los requisitos para acceder al beneficio varían según la caja de compensación a la que esté afiliado el trabajador. En todos los casos, es necesario presentar documentación que acredite el nacimiento o la adopción del menor.

La Araucana

Caja La Araucana otorga un bono de $21.000 por el nacimiento de un hijo o hija, incluyendo a los hijos adoptivos reconocidos como carga familiar.

El trámite debe realizarse de manera presencial en cualquiera de sus sucursales y se deben presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad vigente del afiliado.

Certificado de nacimiento del hijo.

Certificado de Asignación Familiar emitido por la entidad correspondiente.

Caja 18

Caja 18 entrega un aporte de $25.000 a los trabajadores por el nacimiento o adopción de un hijo.

Para solicitarlo se requiere:

Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil (previa incorporación como carga acreditada por Caja 18).

Fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

El plazo para cobrar el beneficio es de 120 días corridos desde el nacimiento.

Caja Los Andes

Caja Los Andes entrega un pago de $35.000, el monto más alto entre las principales cajas de compensación.

La solicitud debe realizarse de forma presencial presentando:

Certificado de nacimiento del bebé.

Copia por ambos lados de la cédula de identidad del afiliado.

Certificado de antigüedad laboral emitido por la empresa.

Carga familiar acreditada.

Caja Los Héroes

Caja Los Héroes también ofrece este beneficio, con un aporte único de $22.000.

La solicitud debe realizarse dentro de los 120 días siguientes al nacimiento y requiere:

Certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil.

Solicitud de Autorización y Pago de Prestación.

Cédula de identidad vigente del afiliado.

Si la solicitud la realiza la madre, además deberá presentar un certificado de embarazo desde el séptimo mes.

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