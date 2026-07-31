Al menos 15 lesionados deja volcamiento de bus en la Ruta 68 a la altura de Curacaví
¿Qué pasó?
En la mañana de este viernes, un bus interurbano sufrió un accidente de tránsito y terminó volcado en la Ruta 68, a la altura de la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.
De acuerdo a información preliminar, al menos 15 personas resultaron lesionadas, ninguna de ellas de gravedad.
¿Qué se sabe del accidente?
Fue alrededor de las 09:00 horas, cerca del kilómetro 25 de la Ruta 68, en la bajada del túnel Lo Prado, que el bus que transportaba a 26 pasajeros sufrió el accidente.Ir a la siguiente nota
Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control, impactó contra una barrera de contención y terminó volcado.
Trabajos en el lugar
Hasta el lugar se trasladó personal de SAMU para atender a los heridos, mientras que no se reportaron personas fallecidas.
También acudieron al sitio del accidente voluntarios de Bomberos y funcionarios de Carabineros.
De hecho, Bomberos debió rescatar a uno de los lesionados, que había quedado atrapado tras el accidente.
Debido a lo ocurrido, se mantiene restricción de pista en bajada Panguiles, hacia la costa, posterior a túnel Lo Prado.
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