Al menos 15 lesionados deja volcamiento de bus en la Ruta 68 a la altura de Curacaví

31 jul. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, un bus interurbano sufrió un accidente de tránsito y terminó volcado en la Ruta 68, a la altura de la comuna de Curacaví, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, al menos 15 personas resultaron lesionadas, ninguna de ellas de gravedad.

¿Qué se sabe del accidente?

Fue alrededor de las 09:00 horas, cerca del kilómetro 25 de la Ruta 68, en la bajada del túnel Lo Prado, que el bus que transportaba a 26 pasajeros sufrió el accidente.

Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control, impactó contra una barrera de contención y terminó volcado.

Trabajos en el lugar

Hasta el lugar se trasladó personal de SAMU para atender a los heridos, mientras que no se reportaron personas fallecidas.

También acudieron al sitio del accidente voluntarios de Bomberos y funcionarios de Carabineros.

De hecho, Bomberos debió rescatar a uno de los lesionados, que había quedado atrapado tras el accidente.

Debido a lo ocurrido, se mantiene restricción de pista en bajada Panguiles, hacia la costa, posterior a túnel Lo Prado.