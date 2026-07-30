Registro de cámara de seguridad muestra el momento en que camión causó el choque fuera de feria de Cartagena

30 jul. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un camión causó un accidente de tránsito en las inmediaciones de la feria de Cartagena, en la región de Valparaíso, durante la tarde de este jueves.

El registro da cuenta de que el camión impactó a un automóvil y luego arrastró una camioneta, causando una colisión en la que se vieron involucrados al menos nueve vehículos.

Carabineros reportó que el hecho dejó a 13 personas con lesiones de diversa consideración. Entre los lesionados se encuentra el conductor y el peoneta del camión que venía desde Melipilla hacia Cartagena trasladando alimentos y otros productos para mascotas.

Según informó el Teniente Matías Gamboa, comisario subrogante de la Segunda Comisaría de Cartagena informó que el accidente ocurrió cuando "un camión que transitaba por avenida principal, Avenida Cartagena, en dirección al poriente, al llegar a la altura del pasaje Santiago (...) Hasta el momento tenemos 13 personas lesionadas, de las cuales tenemos dos en categoría grave, las cuales están siendo intervenidas en el Hospital Claudio Vicuña.

Una cámara captó el momento de la colisión

De manera preliminar, se informó que el camión habría sufrido un corte de frenos, perdiendo el control e impactando a los vehículos que circulaban por la zona, por causas que aún son investigadas.

El accidente ocurre a pocas semanas del fatal atropello en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, cuando un vehículo perdió el control y atropelló a varias personas que se encontraban en el sector.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el camión impactó con otros automóviles. Además, testigos registraron los momentos posteriores al hecho.

Revisa los registros