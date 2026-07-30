MOP de Biobío anuncia investigación por pareja que fue captada presuntamente manteniendo relaciones sexuales en sus oficinas

30 jul. 2026 - 12:42 hrs.

La Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas (MOP) Biobío se refirió este jueves a un video en el que se observa, supuestamente, a una pareja manteniendo relaciones sexuales al interior de sus dependencias, en Concepción.

El hecho habría ocurrido la noche del miércoles y fue grabado desde un edificio del Gobierno Regional. En el registro, de menos de un minuto, se observa a un hombre y una mujer al otro lado de una ventana, con la luz encendida y las persianas abajo.

Anunciaron investigación administrativa

Tras la viralización del video, la repartición regional de la cartera liderada por el ministro Louis de Granje confirmó que "se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos".

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"Como Ministerio rechazamos cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública", agregó la institución.

Tras ello, decidieron instruir "una investigación administrativa con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente".

La seremía finalizó reafirmando su "compromiso con la probidad, la transparencia y el correcto desempeño de la función pública, colaborando plenamente con las instancias que correspondan para el esclarecimiento de esta situación".