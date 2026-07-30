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Aumento de la PGU en septiembre: ¿Qué edad deben tener los beneficiarios para recibir el alza?

Con la entrada en vigencia de la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentó su monto y amplió su acceso a más personas, aunque de forma gradual y no simultánea para todos los beneficiarios.

Según la información publicada por ChileAtiende, el incremento depende directamente de la edad de cada persona y se aplicará por etapas hasta el año 2027.

¿A qué edad corresponde el aumento?

Desde febrero de 2026, con el reajuste por IPC, quienes tienen 82 años o más reciben un monto máximo de $250.275, mientras que las personas de entre 65 y 81 años acceden a un tope de $231.732.

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De acuerdo con el calendario oficial, desde septiembre de 2025 el alza rige de forma automática para quienes tienen 82 años o más. A partir de septiembre de 2026, el beneficio aumentará automáticamente para las personas de 75 años o más, mientras que quienes cumplan esa edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027 accederán al incremento desde el mes de su cumpleaños.

Finalmente, a contar de septiembre de 2027, todas las personas de 65 años o más verán su PGU aumentada al monto máximo del beneficio.

La Reforma también contempla a otros grupos específicos. Las personas beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) ya reciben los $250.275, mientras que quienes acceden al Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) obtienen un monto complementario para alcanzar ese mismo valor. Además, se incorporan progresivamente pensionadas y pensionados por leyes de reparación, pensiones de gracia, y desde 2027, quienes reciben montepío de DIPRECA o CAPREDENA.

Quienes ya reciben la PGU pueden consultar con su RUN y fecha de nacimiento, a través del sitio de ChileAtiende (clic acá para acceder), en qué momento específico les corresponde el aumento según su caso.

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Ante dudas, el organismo dispuso el call center 101, o el número +56 4 4236 20 00 para quienes se encuentren en el extranjero.

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