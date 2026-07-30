Portonazo en Peñalolén: Delincuentes golpean y amenazan con armas a adulta mayor en Peñalolén

30 jul. 2026 - 07:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una adulta mayor fue víctima de un violento portonazo durante la madrugada en Peñalolén, Región Metropolitana. La mujer se disponía a guardar su vehículo al interior de su domicilio cuando fue abordada por un grupo de sujetos que la intimidó con armas de fuego y la golpeó para quitarle el automóvil.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía, que instruyó a detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente (BIRO Oriente) para realizar las primeras diligencias.

El portonazo

Según los antecedentes entregados por la PDI, la víctima fue sorprendida cuando estaba estacionando su vehículo.

“Funcionarios de esta Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente, por instrucción de la Fiscalía, nos trasladamos durante la madrugada hasta la comuna de Peñalolén por el delito de robo con violencia que afectó a una mujer mayor de edad", detalló el subcomisario Yordan Ayala, de la BIRO Oriente.

El detective explicó que mientras la víctima "se disponía a guardar su vehículo al interior de su domicilio, fue abordada por una cantidad indeterminada de sujetos, quienes, premunidos con armas de fuego, la intimidaron y la golpearon a fin de sustraer su vehículo, logrando el cometido y huyendo en dirección desconocida".

Hasta el momento, no se ha informado la detención de personas por este caso.

“Al momento nos encontramos efectuando diligencias tendientes a lograr la identidad de los autores del delito”, señaló el subcomisario Ayala.