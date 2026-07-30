Sistema de Admisión Escolar 2027: ¿Quiénes tienen prioridad al momento de postular?

30 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) informó que el proceso principal de postulación para el año académico 2027 se realizará entre el 4 y el 27 de agosto, de manera completamente online a través de su plataforma oficial.

El sistema permite postular a varios establecimientos desde un solo sitio web, sin necesidad de acudir presencialmente a cada colegio. Las vacantes se asignan considerando las preferencias de las familias y los criterios establecidos por la ley.

¿Quiénes tienen prioridad en el Sistema de Admisión Escolar?

Cuando un establecimiento tiene más postulantes que vacantes disponibles, el SAE aplica criterios de prioridad antes de realizar un sorteo aleatorio entre quienes tengan las mismas condiciones.

Los estudiantes que tienen prioridad son:

Tener un hermano matriculado en el establecimiento .

. Incorporación del 15% de estudiantes prioritario .

. Ser hijo de un funcionario del establecimiento .

. Ser exalumno del establecimiento (siempre y cuando no haya sido expulsado).

Si luego de aplicar estos criterios aún existen más postulantes que cupos, el desempate se realiza de forma aleatoria.

¿Cómo se asignan las vacantes?

El sistema intentará asignar al estudiante en el establecimiento seleccionado como primera preferencia. Si no obtiene un cupo, continuará evaluando la segunda, tercera y las siguientes opciones elegidas por la familia.

En caso de no ser asignado en ninguna de las preferencias, el alumno permanecerá en su establecimiento de origen, siempre que tenga continuidad.

Si no cuenta con continuidad, pasará automáticamente a las listas de espera, las que estarán vigentes hasta la publicación de los resultados y no tienen relación con el sistema Anótate en la Lista.

¿Cuándo se puede postular al SAE 2027?

El calendario oficial contempla las siguientes fechas: