Sistema mixto y reponer el mérito académico: Estos son los cambios al SAE que impulsa el Gobierno

23 jun. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

La forma en que miles de familias postulan a un colegio en Chile podría cambiar. En medio del debate sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el Gobierno presentó una reforma que busca modificar el modelo actual, incorporando nuevamente el mérito académico y ampliando los criterios de asignación de cupos.

El objetivo de la iniciativa es reemplazar el sistema basado principalmente en el azar por un esquema mixto, donde convivan distintas formas de postulación dentro de una plataforma centralizada.

Un sistema mixto bajo plataforma única del Mineduc

La propuesta plantea mantener una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc), con el fin de asegurar transparencia y trazabilidad en todo el proceso de postulación.

A partir de este cambio, el sistema operaría con dos mecanismos complementarios: la Elección Mutua y la Asignación Aleatoria, que convivirían según la decisión de los establecimientos y las vacantes disponibles.

Elección Mutua

La Elección Mutua (EM) sería una modalidad voluntaria para los colegios con mayor demanda que vacantes.

En este modelo, los establecimientos podrán aplicar criterios asociados a su proyecto educativo y al perfil de los postulantes. Entre ellos se consideran el rendimiento académico desde 7° básico, la adhesión voluntaria al proyecto educativo, la participación en actividades informativas del colegio, aptitudes para programas especializados, entrevistas y criterios de proximidad territorial.

El proyecto establece que este mecanismo mantiene la reserva de cupos para estudiantes prioritarios (SEP) y para alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) o discapacidad.

Asignación Aleatoria: el sorteo se mantiene en casos específicos

El segundo componente del sistema es la Asignación Aleatoria (AA), que conserva el modelo de sorteo centralizado vigente.

Este mecanismo se aplicará cuando los establecimientos no utilicen la Elección Mutua o cuando queden vacantes disponibles tras ese proceso.

“Queremos que la admisión escolar dependa menos del azar y que, en su lugar, la admisión dependa de más variables que les hagan sentido a las familias y a los colegios”, indicó la ministra de Educación, María Paz Arzola.

La reforma al SAE deberá ahora ser discutida en el Congreso Nacional, donde seguirá tramitándose para su posible aprobación.

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