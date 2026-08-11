Zandra Parisi dice que insistirá con feriado y apunta al Gobierno: "Necesita 89 votos para lograr sus proyectos futuros"

11 ag. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se refirió este martes a la negativa del Gobierno de aprobar el proyecto de feriado del jueves 17 de septiembre. La parlamentaria apuntó al Ejecutivo y le hizo un llamado a sentarse a conversar para buscar una solución.

El ministro Quiroz señaló más temprano que no se apoyará la iniciativa del PDG y que el jueves 17 será un día más de trabajo en la semana de Fiestas Patrias.

¿Qué dijo la diputada Parisi?

En un punto de prensa en el Congreso, Parisi dejó en claro que "yo respeto lo que digan los ministros, pero también tengo buena memoria. Soy estudiosa y sé que hay otros caminos que puedo hacer, como plantearlo en la Sala que tenemos en este Congreso. Vamos a tratar la admisibilidad del proyecto propiamente tal".

Dicho esto, indicó que "necesito un poco más de 50 votos para lograr la admisibilidad, no así el Gobierno que necesita 89 votos para poder lograr sus proyectos futuros. Me gustaría que nos sentáramos a conversar".

La parlamentaria destacó que "como PDG hemos dado la gobernabilidad, entonces, espero que se pueda sentar a conversar con la bancada del PDG".

Al ser consultada porque supuestamente estaría condicionando su apoyo a futuras iniciativas del Ejecutivo, la diputada manifestó que "no, lo único que quiero es que el Gobierno atienda lo que sucede en este Congreso... este proyecto se presentó con muchísima anticipación en comparación a otras ocasiones".

Todo sobre Fiestas Patrias