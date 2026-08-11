Hija de Jorge Zabaleta muestra el antes y después de su piel tras tratamiento contra el acné

11 ag. 2026 - 18:30 hrs.

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, llamó la atención en redes sociales luego de compartir una comparación del estado de su piel y mostrar los avances que ha conseguido tras meses enfrentando el acné.

La influencer publicó en sus historias de Instagram dos fotografías de su rostro, tomadas con tres meses de diferencia. La primera corresponde al 10 de mayo, mientras que la más reciente fue registrada el 10 de agosto.

El antes y después de Milagros Zabaleta

En la imagen de mayo se observan las marcas y brotes que presentaba en ese momento. En la fotografía más reciente, en cambio, su piel luce más limpia y sin brotes visibles.

La publicación da cuenta de la evolución que ha experimentado durante estos meses, aunque Milagros Zabaleta no ha revelado cuál es el tratamiento que actualmente está siguiendo.

Su experiencia buscando un tratamiento para el acné

Esta no es la primera vez que la influencer habla sobre las dificultades que ha enfrentado para tratar su acné.

En 2024, cuando todavía vivía en Chile, contó que había probado distintas alternativas sin conseguir los resultados que esperaba.

“Intenté de todo, probé todo, pero nada me ayudó 100% con el acné, así que vine donde una especialista”, señaló en aquella oportunidad.

En ese entonces, explicó que comenzaría un tratamiento basado en un peeling químico de tres sesiones. Sin embargo, el problema continuó y posteriormente tuvo que buscar otras alternativas.

Mira cómo luce Milagros Zabaleta

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