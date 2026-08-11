Personaje "regresó de la muerte" para salvar a Vanessa en recta final de El Jardín de Olivia

11 ag. 2026 - 09:10 hrs.

Un inesperado ocurrió en un nuevo capítulo de “El Jardín de Olivia”, luego de que Vanessa quedara a merced de sus captores y enfrentara un destino que parecía inevitable.

La periodista había sido retenida por un grupo de criminales, quienes tenían instrucciones de mantenerla secuestrada durante el juicio contra Luis Emilio y, posteriormente, acabar con su vida. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, una inesperada aparición cambió por completo el rumbo de la historia.

Y es que Franco Barraza, personaje interpretado por Emilio Edwards, regresó de la muerte y apareció justo a tiempo para rescatar a Vanessa, protagonizando uno de los momentos más impactantes de esta recta final de la teleserie.

Vanessa temió lo peor

Vanessa se encontraba completamente indefensa frente a sus captores. Incluso Riesco intentó convencer a uno de los delincuentes de perdonarle la vida, llegando a ofrecerle dinero a cambio de que la dejara escapar.

El criminal, sin embargo, fue tajante y le dejó claro que aquello no tenía nada de personal. Poco después, mientras Vanessa permanecía amordazada, uno de los hombres se apiadó de ella y decidió quitarle la mordaza para darle agua.

Un hombre vestido completamente de negro apareció por detrás y golpeó al sujeto que custodiaba a Vanessa, provocando que cayera al suelo. La periodista quedó aterrada, pensando que el desconocido sería quien finalmente acabaría con su vida.

El inesperado regreso de Franco

Pero el misterio duró apenas unos segundos. El hombre de negro se quitó la capucha y reveló su identidad: era Franco Barraza.

Vanessa quedó completamente perpleja al volver a encontrarse con quien creía muerto. Franco le explicó que, tras perder el conocimiento, unas personas lo encontraron y lo trasladaron hasta un hospital.

“Perdí el conocimiento y unas personas me encontraron y me llevaron al hospital”, le contó Franco, explicando además que no había regresado para hacerle daño.

El personaje también aseguró que, cuando supo que Vanessa volvería a Chile, fue hasta el aeropuerto para buscarla, momento en que se enteró de lo que estaba ocurriendo con los criminales.

Sin darle demasiado tiempo para reaccionar, Franco tomó a Vanessa entre sus brazos y la sacó del lugar, asegurándole que ya habría tiempo para hablar sobre todo lo ocurrido.

Así, el personaje que todos daban por muerto volvió a escena en el momento más crítico y se transformó inesperadamente en el salvador de Vanessa, justo cuando la periodista necesitaba escapar para poder entregar su testimonio en el juicio contra Luis Emilio.