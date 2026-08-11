"Qué vergüenza ella como mujer": Flavia Laos se enfrenta a Bárbara luego de que la ex de Mateucci la tratara de "duende"

11 ag. 2026 - 08:15 hrs.

La relación entre Bárbara Muriel y Luis Mateucci llegó a un nuevo punto de quiebre en el capítulo 40 de Volverías con tu ex? 2, y esta vez la grieta parece definitiva. El detonante fue el apasionado beso entre el argentino y Flavia Laos, que Bárbara presenció y que marcó un antes y un después en su actitud dentro del encierro.

Cuando los participantes regresaron desde la Cabaña de las Tentaciones al resort, Bárbara llegó con una decisión tomada y sin intenciones de negociarla. Ni siquiera saludó a Mateucci al llegar, una señal clara de que algo había cambiado de forma irreversible.

Poco después lo buscó para hablar y le comunicó frente a Nicole Moreno que quería recuperar su cama individual. "A partir de hoy no voy a dormir más contigo, voy a dormir en mi cama. Tú vuelves a dormir con Nicole que son igual de grandes los dos y ya no hay onda para que duermas cómodo. Quiero mi cama y mi espacio", le dijo sin rodeos.

La conversación con Nicole que vino después dejó en claro que Bárbara no estaba actuando por impulso sino desde una convicción firme. "Tengo que pensar en mí misma también y dejar eso atrás. No voy a regresar con él, ya lo decidí y estoy muy firme con eso, él es una falta de respeto", le confesó a su compañera.

Bárbara contra Mateucci

La tensión entre ambos no bajó durante el día. Bárbara siguió lanzando comentarios contra Mateucci por su acercamiento con Flavia, llegando incluso a bromear con que la peruana podría haberle contagiado mononucleosis al escucharlo toser, en uno de los momentos más irónicos de la jornada.

Luis intentó bajarle el tono a la situación y le explicó su postura con calma. "Yo no voy a ser mala persona con vos. Si estás conmigo me cuidas y si no estás conmigo no me cuidas. Se trata de que los dos seamos felices", le dijo, buscando cerrar el conflicto sin más desgaste.

Pero Bárbara no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro. Respondió con una ironía que resumió perfectamente cómo se sentía. "Que te cuide ese duende", dijo, refiriéndose directamente a Flavia Laos con una frase que no dejó espacio para interpretaciones.

La respuesta de Flavia

La aludida, que aparentemente escuchó parte de la discusión, no se quedó callada. Flavia reaccionó con dureza y apuntó directamente contra la actitud de Bárbara dentro del encierro. "Qué vergüenza ella como mujer no darse su lugar, está de rogona", dijo la peruana, quien cuenta con casi cinco millones de seguidores en Instagram.

El triángulo entre Bárbara, Luis y Flavia sigue siendo uno de los focos más calientes de Volverías con tu ex? 2, y todo indica que la convivencia entre los tres se va a complicar aún más en los próximos capítulos.

¿Cómo ver "Volverías con tu ex? 2"?

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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