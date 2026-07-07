Igual que a Fran Maira: Austin Palao negó relación con Flavia Laos y desató la furia de la peruana

07 jul. 2026 - 10:03 hrs.

La dinámica entre Flavia Laos y Austin Palao en Volverías con tu ex? 2 volvió a encenderse cuando ambos tuvieron que enfrentarse a los recuerdos de su relación, y lo que empezó como una conversación sobre celos terminó siendo un reproche que tocó un punto mucho más profundo.

Austin no dudó al momento de identificar el episodio de celos más intenso que vivieron juntos. Lo ubicó de inmediato en Tailandia, durante una fiesta donde una mujer no dejaba de coquetearle sin que él pusiera ningún límite a la situación.

"No eramos novios"

Flavia le reprochó precisamente eso, que nunca hubiera frenado ese comportamiento. Pero la respuesta de Austin fue la que terminó detonando todo. "Es que en ese tiempo no éramos novios", dijo, una frase que a Flavia le cayó como un balde de agua fría.

La peruana no tardó en conectar ese comentario con un patrón que, según ella, Austin repite con todas sus relaciones. Y ahí apareció el nombre de Fran Maira, la cantante chilena con quien el peruano también tuvo un vínculo dentro del reality.

"Estábamos saliendo, como con Fran Maira, es lo mismo que hace siempre, como que niegas el tiempo de relación con la gente", le recriminó Flavia, dejando en evidencia que la molestia iba mucho más allá del episodio en Tailandia.

Y continuó con un argumento que era difícil de rebatir. "Ese tiempo significó un montón, estábamos viajando, te presenté a mi familia y, ¿me estás diciendo que no éramos novios?", le preguntó, poniendo sobre la mesa todo el peso de lo que habían vivido juntos antes de que él lo reconociera como una relación formal.

La acusación de Flavia dibujó a un Austin que tiende a minimizar o directamente negar los vínculos que construye con las personas, una característica que según ella se repite en distintas etapas de su vida sentimental.

Flavia no tiene problemas con Fran Maira

También le preguntaron a Flavia si alguna vez sintió celos por lo que Austin vivió con Fran Maira dentro del encierro. Su respuesta fue tranquila y sin drama, lo que dijo mucho del lugar desde donde hoy mira esa historia.

"No porque era una época donde yo ya estaba en otra, ya había hecho otras cosas, ya había sanado. Aparte me parece una chica guapa, linda y canta muy bien, cool", respondió, mostrando una madurez que contrastó con la tensión que sí generó el episodio de Tailandia.

Austin, por su parte, explicó que su término con Fran Maira se debió a "la distancia, el entendimiento, ciertas cosas que no cuadraban de ambos", una respuesta que sonó más diplomática que reveladora.

Lo que quedó claro después del cruce entre Flavia y Austin en Volverías con tu ex? 2 es que las heridas de esa relación no están del todo cerradas, especialmente cuando Austin sigue sin reconocer el peso real que tuvo el tiempo que compartieron juntos.