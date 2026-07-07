Pueden superar hasta los $2.6 millones: Estas son las carreras técnicas cortas con mejores sueldos en Chile
- Por Vicente Guzmán
Estudiar una carrera universitaria de cinco o seis años ya no es la única vía para acceder a buenos sueldos en Chile. En realidad, existen una serie de carreras técnicas de corta duración que en muchos casos superan ampliamente el millón de pesos al cuarto año de egreso.
A eso se suma que Chile arrastra un déficit histórico de técnicos especializados en áreas clave como la minería, la industria y la automatización, lo que ha permitido incluso que algunas carreras puedan registrar salarios superiores a los $2.6 millones.
Estas son las 20 carreras técnicas cortas mejor pagadas en Chile
Según datos del portal Mifuturo.cl del Ministerio de Educación, publicados por LUN, las carreras técnicas de nivel superior con menos de cinco semestres de duración que ofrecen mejores sueldos brutos promedio al cuarto año de titulación son las siguientes:
- Técnico en Metalurgia (CFT): Sueldo promedio de $2.602.564
- Técnico en Instrumentación, Automatización y Control (IP): Salario promedio de $2.233.588
- Técnico en Minería (CFT): Sueldo promedio de $1.868.825
- Técnico en Computación e Informática (IP): Salario promedio de $1.596.834
- Técnico en Mecánica Industrial (CFT): Sueldo promedio de $1.593.798
- Técnico en Minería (IP): Salario promedio de $1.590.809
- Técnico en Instrumentación, Automatización y Control (CFT): Sueldo promedio de $1.589.994
- Técnico en Computación e Informática (CFT): Salario promedio de $1.560.873
- Técnico en Mantenimiento Industrial (CFT): Sueldo promedio de $1.475.777
- Técnico en Acuicultura y Pesca (CFT): Salario promedio de $1.431.508
- Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (CFT): Sueldo promedio de $1.424.112
- Técnico en Topografía (IP): Salario promedio de $1.400.112
- Técnico en Administración Pública o Municipal (IP): Sueldo promedio de $1.393.302
- Técnico en Mantenimiento Industrial (IP): Salario promedio de $1.363.912
- Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (IP): Sueldo promedio de $1.353.688
- Técnico en Logística (CFT): Salario promedio de $1.342.104
- Técnico en Administración Financiera y Finanzas (IP): Sueldo promedio de $1.328.102
- Técnico en Logística (IP): Salario promedio de $1.323.864
- Técnico en Contabilidad General (IP): Sueldo promedio de $1.321.030
- Técnico en Topografía (CFT): Salario promedio de $1.317.909
Una inversión que se recupera rápido
Las carreras técnicas impartidas por institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) tienen una duración formal de entre 4 y 5 semestres, lo que permite a sus egresados entrar al mercado laboral años antes que sus pares universitarios.
Según Juan Pablo Guzmán, rector nacional del IP-CFT Santo Tomás y presidente del Consejo de Rectores Vertebral: "Los aranceles y costos de matrícula son significativamente menores que los del sistema universitario, la duración formal de las carreras fluctúa entre 2 y 4 años, y la empleabilidad al primer año de egreso es alta en sectores estratégicos".
Esto se traduce en una ventaja concreta: empiezan a generar ingresos, acumular experiencia y construir redes profesionales mientras otros aún están en las aulas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Colegio chileno entre los más innovadores del mundo: Liceo de Rengo utiliza Minecraft como herramienta de aprendizaje
- Ministra Arzola por reforma al SAE: "Este sistema no tiene suficiente consideración por el mérito académico"
- Nueva carrera en Chile une psicología, inteligencia artificial y negocios: Esta será su duración