Pueden superar hasta los $2.6 millones: Estas son las carreras técnicas cortas con mejores sueldos en Chile

07 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Estudiar una carrera universitaria de cinco o seis años ya no es la única vía para acceder a buenos sueldos en Chile. En realidad, existen una serie de carreras técnicas de corta duración que en muchos casos superan ampliamente el millón de pesos al cuarto año de egreso.

A eso se suma que Chile arrastra un déficit histórico de técnicos especializados en áreas clave como la minería, la industria y la automatización, lo que ha permitido incluso que algunas carreras puedan registrar salarios superiores a los $2.6 millones.

Estas son las 20 carreras técnicas cortas mejor pagadas en Chile

Según datos del portal Mifuturo.cl del Ministerio de Educación, publicados por LUN, las carreras técnicas de nivel superior con menos de cinco semestres de duración que ofrecen mejores sueldos brutos promedio al cuarto año de titulación son las siguientes:

Técnico en Metalurgia (CFT): Sueldo promedio de $2.602.564 Técnico en Instrumentación, Automatización y Control (IP): Salario promedio de $2.233.588 Técnico en Minería (CFT): Sueldo promedio de $1.868.825 Técnico en Computación e Informática (IP): Salario promedio de $1.596.834 Técnico en Mecánica Industrial (CFT): Sueldo promedio de $1.593.798 Técnico en Minería (IP): Salario promedio de $1.590.809 Técnico en Instrumentación, Automatización y Control (CFT): Sueldo promedio de $1.589.994 Técnico en Computación e Informática (CFT): Salario promedio de $1.560.873 Técnico en Mantenimiento Industrial (CFT): Sueldo promedio de $1.475.777 Técnico en Acuicultura y Pesca (CFT): Salario promedio de $1.431.508 Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (CFT): Sueldo promedio de $1.424.112 Técnico en Topografía (IP): Salario promedio de $1.400.112 Técnico en Administración Pública o Municipal (IP): Sueldo promedio de $1.393.302 Técnico en Mantenimiento Industrial (IP): Salario promedio de $1.363.912 Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial (IP): Sueldo promedio de $1.353.688 Técnico en Logística (CFT): Salario promedio de $1.342.104 Técnico en Administración Financiera y Finanzas (IP): Sueldo promedio de $1.328.102 Técnico en Logística (IP): Salario promedio de $1.323.864 Técnico en Contabilidad General (IP): Sueldo promedio de $1.321.030 Técnico en Topografía (CFT): Salario promedio de $1.317.909

Una inversión que se recupera rápido

Las carreras técnicas impartidas por institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) tienen una duración formal de entre 4 y 5 semestres, lo que permite a sus egresados entrar al mercado laboral años antes que sus pares universitarios.

Según Juan Pablo Guzmán, rector nacional del IP-CFT Santo Tomás y presidente del Consejo de Rectores Vertebral: "Los aranceles y costos de matrícula son significativamente menores que los del sistema universitario, la duración formal de las carreras fluctúa entre 2 y 4 años, y la empleabilidad al primer año de egreso es alta en sectores estratégicos".

Esto se traduce en una ventaja concreta: empiezan a generar ingresos, acumular experiencia y construir redes profesionales mientras otros aún están en las aulas.

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