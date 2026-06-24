Ministra Arzola por reforma al SAE: "Este sistema no tiene suficiente consideración por el mérito académico"

24 jun. 2026 - 12:54 hrs.

La ministra en Radio Infinita

La ministra de Educación, María Paz Arzola, conversó con Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, donde defendió el proyecto de ley que el presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y explicó las razones que motivan los cambios al mecanismo vigente desde 2016.

"La asignación por azar es la que prima"

La secretaria de Estado explicó que la reforma no busca reemplazar el SAE, sino mejorarlo. "Lo que proponemos es una mejora al sistema actual. Va a seguir siendo un solo sistema de admisión", aclaró, precisando que la iniciativa apunta a incorporar criterios que hoy no tienen cabida en el mecanismo vigente.

Identificó dos problemas centrales que motivan el cambio: "Hoy día la asignación por azar es finalmente la que prima en aquellos establecimientos que tienen más postulantes que cupo", y que "este sistema vigente no tiene suficiente consideración por el mérito académico", un principio que calificó como fundamental para la movilidad social.

Cómo funcionaría el nuevo sistema

Arzola detalló que la nueva modalidad, denominada "Elección Mutua", será voluntaria para los establecimientos y solo aplicará a aquellos con más postulantes que vacantes disponibles. Serán los propios colegios quienes definan sus criterios de selección, los que deberán ser autorizados previamente y fiscalizados con posterioridad.

Respecto a la magnitud del problema, señaló que el 30% de los establecimientos que participan del SAE tiene algún curso con sobredemanda, y que ese grupo concentra al 55% de los postulantes del sistema.

Resguardos para estudiantes vulnerables

Ante las críticas de que la reforma podría abrir la puerta a discriminaciones arbitrarias, la ministra recordó que el proyecto contempla la reserva obligatoria del 20% de los cupos para estudiantes prioritarios SEP y un 10% para alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, quienes hoy no tienen prioridad en el sistema actual.

Arzola vinculó el diseño rígido del SAE original a un clima de desconfianza hacia los colegios que existía hace una década: "Con tal de eliminar cualquier espacio para que hubiese prácticas discriminatorias arbitrarias, se eliminó también cualquier espacio de decisión a los colegios", sostuvo.

Ley de Escuelas Protegidas y el TC

La ministra también se refirió al fallo del Tribunal Constitucional, que acogió parte del requerimiento presentado por la oposición contra la Ley de Escuelas Protegidas. Señaló que el gobierno esperará conocer los fundamentos de la sentencia antes de definir acciones, y destacó que varias disposiciones de la ley no fueron impugnadas y ya están vigentes. "De todas maneras estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley", afirmó.

CAE y financiamiento de la educación superior

Consultada por el futuro del Crédito con Aval del Estado, Arzola indicó que el gobierno evalúa avanzar hacia un crédito contingente al ingreso, contemplado en el programa de gobierno, pero que primero es necesario entender el escenario base que deja el proceso actual de recuperación de cobranza antes de compararlo con cualquier propuesta de reemplazo.

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