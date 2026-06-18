Caso de niños haitianos: Exsubsecretaria de RREE recuerda alertas por "movimientos irregulares en consulado de Haití"

18 jun. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Gabriel Boric, Gloria de la Fuente, se refirió a las alertas internas detectadas durante su gestión en Cancillería respecto del funcionamiento del consulado de Haití, en el marco de la investigación por el caso de los niños haitianos que ingresaron a Chile y se desconoce su paradero.

En una entrevista realizada en Radio Infinita, De la Fuente explicó que la situación fue advertida mientras ella estaba en Cancillería, aunque aclaró que no se ha confirmado que tenga directa relación con el caso de los menores haitianos cuyo paradero es desconocido.

Medidas adoptadas en Cancillería

La exsubsecretaria comentó que "lo que ocurrió el año pasado en particular es una alerta que recibo desde la Dirección Consular que está a cargo de los consulados en el exterior, para decirnos, y esto puede tener vínculo o no, pero para decirnos que estaban notando muchos movimientos como irregulares en el consulado de Haití”, señaló.

De la Fuente aclaró que estas alertas obligaron a intervenir el consulado y a iniciar un procedimiento administrativo de ella.

"Nosotros como Gobierno tomamos la decisión de cerrar el consulado, iniciar un procedimiento administrativo y denunciar al Ministerio Público", indicó.

Investigación en curso

La exsubsecretaria reiteró que no existe certeza respecto a una eventual relación entre estas irregularidades y el caso de los menores, por lo que llamó a que sea la investigación la que determine cualquier vínculo.

En esa línea, recalcó que el caso continúa en investigación y que existen antecedentes que aún deben ser analizados por las autoridades competentes. "Esto es una causa, además, que se ha declarado como reservada, por lo tanto puede haber muchas más aristas", cerró.

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