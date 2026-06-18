Unicef pide saber "con urgencia" dónde están niños haitianos
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emitió una declaración pública a raíz de la denuncia de entrada masiva de niños de nacionalidad haitiana a Chile durante los últimos años.
El organismo señaló que “ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, Unicef esta solicitado a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes”.
Y agregó que “se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”.Ir a la siguiente nota
“Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, agregó.
Y finalizó con que “es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.
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