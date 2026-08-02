Suspensión de clases: Inundaciones y anegamientos obligan a tomar esta medida en dos comunas del país

02 ag. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la zona sur del país ya comienzan a impactar el funcionamiento de los establecimientos educacionales. Debido a las consecuencias del sistema frontal, dos comunas anunciaron la suspensión de clases para los próximos días.

En el caso de Constitución, en la Región del Maule, el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) resolvió durante la tarde de este domingo suspender las clases para este lunes 3 de agosto en establecimientos municipales.

La medida fue adoptada debido a las inundaciones, anegamientos, socavones y la interrupción de servicios básicos, como el suministro de agua potable y electricidad, además de los riesgos que presentan los desplazamientos en distintos sectores de la comuna.

A esta decisión se suma la comuna de Angol, en la Región de La Araucanía, donde la Dirección de Educación Municipal informó la suspensión de clases para establecimientos municipales para los días lunes 3 y martes 4 de agosto en los establecimientos educacionales dependientes de esa entidad.

La medida responde a las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas y al desborde del río Rahue, situación que ha provocado graves inundaciones en distintos sectores de la comuna.

Producto de la emergencia, equipos de rescate han debido evacuar a vecinos afectados, mientras que en algunos sectores las personas se desplazan en botes zodiac debido al nivel que alcanzó el agua.

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