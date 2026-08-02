"Era el vehículo que me había dejado mi esposo que falleció": Habla dueña del jeep que cayó a enorme socavón en Constitución

02 ag. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El enviado especial de Meganoticias a Constitución, David Aguayo, conversó esta tarde con Herminda, la dueña del jeep que cayó en un enorme socavón en dicha localidad de la región del Maule.

"Se notó que el piso estaba como movedizo"

La mujer explicó en Meganoticias Siempre Juntos que se traslada junto a su hijo a su departamento, pero que al no poder pasar, se desviaron por una ruta por la parte alta de la ciudad.

"Estaba lloviendo, se había cortado la luz y se notó que (el piso) estaba como movedizo y el jeep cayó, pero cayó como un metro", señaló la mujer.

"Mi hijo se baja primero, yo me bajo y después ya empezó a irse más de punta a bajar, a bajar, a bajar y a caer todo lo que se ve", agregó al reiterar que "notamos como que (el camino) se movió, así como que se hundió".

Hermindia agradeció que pudieron salir sanos y salvos, pero señaló que la pérdida del jeep le genera tristeza, ya que "era mi vehículo que me había dejado mi esposo, que falleció hace un año. Me pedía que siempre cuidara ese vehículo".

"Gracias a nosotros no cayeron más vehículos"

Por último, la mujer pidió que las autoridades se hicieran responsables, porque, pese a reconocer la emergencia generalizada en la comuna, sostuvo que no había una mantención adecuada del camino y menos una advertencia del peligro en la zona.

"Yo lo que quiero ahora es que el alcalde se haga cargo, porque la mayor parte de Constitución sabe que esto estaba malo. Lo arreglaron, pero lo dejaron casi igual y no había ninguna señalización", dijo Herminda.

"Gracias a nosotros no cayeron más vehículos, porque nos paramos ahí para que no pasaran más vehículos porque no había nada de señalización. Estuvimos como una hora y media, llamamos a Carabineros, Bomberos y nada", cerró.

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