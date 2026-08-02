Escolares: ¿Cuándo es el último día de clases?

02 ag. 2026 - 12:00 hrs.

El pasado 17 de julio terminaron las vacaciones de invierno para los estudiantes de las regiones de Aysén y Magallanes, siendo las últimas en concluir el receso invernal.

Por tanto, los escolares ya comienzan a mirar el calendario para saber cuándo termina el año escolar, pues restan aún unos cinco meses para diciembre.

¿Cuándo es el último día de clases de los escolares?

Según el calendario escolar del 2026 del Ministerio de Educación (Mineduc), hay tres fechas de término de clases para los colegios, las que dependerán del tipo de jornada escolar que tengan:

Establecimientos con jornada escolar completa : El último día de clases será el viernes 4 de diciembre .

: El último día de clases será el . Establecimientos sin jornada escolar completa : El último día de clases será el viernes 18 de diciembre.

: El último día de clases será el Establecimientos de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA): El último día de clases será el viernes 20 de noviembre.

Estas fechas aplican para todas las regiones del país, incluidos los colegios de la Región Metropolitana.

Para los alumnos de 4.º medio, el último día de clases será dos semanas antes de rendir la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES): el lunes 16 de noviembre. Esto se debe a que la prueba se realiza desde el lunes 30 de ese mes.

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