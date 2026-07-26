Bono Logro Escolar: ¿Cuánto pagará el aporte este 2026?

26 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Para este año nuevamente se entregará el Bono Logro Escolar, beneficio dirigido a estudiantes que pertenezcan al 30% con mejor rendimiento académico de su generación.

Este beneficio no es postulable, por lo que no se requiere hacer ningún trámite para recibirlo, pero los alumnos que quieran recibirlo deben cumplir con otros requisitos adicionales.

¿Quiénes podrán recibir el Bono Logro Escolar 2026?

Además del rendimiento académico, podrán recibir el Bono Logro Escolar los estudiantes que cumplan las siguientes condiciones:

Ser parte del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar cursando entre 5.º básico y 4.º medio durante el año anterior.

Tener hasta 24 años.

Asistir a establecimientos educacionales reconocidos por el Mineduc.

¿Cuánto paga el Bono Logro Escolar este 2026?

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que pertenezcan al primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

Por su parte, los alumnos que pertenezcan al segundo 15% con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

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