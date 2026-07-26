Bono por Hijo: Estos son los casos en que el beneficio puede heredarse

26 jul. 2026 - 13:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio que se entrega a las madres de 65 años o más con el objetivo de aumentar el monto de la pensión mediante una bonificación por cada hijo nacido o adoptado.

Aunque el beneficio incrementa la pensión de sus beneficiarias, muchas personas desconocen que puede heredarse, aunque ello depende de la forma en que se recibe y de la situación previsional de la titular.

¿En qué casos se puede heredar el Bono por Hijo?

Cuando se habla de heredar el Bono por Hijo, se hace referencia a que, si la beneficiaria (madre) fallece, el monto del bono puede pasar a formar parte de su herencia.

Ahora bien, esto no significa necesariamente que el hijo o hija por quien se otorgó el beneficio lo reciba automáticamente, ya que para obtenerlo la madre debe haber cumplido 65 años.

En cambio, el Bono por Hijo no puede heredarse en los siguientes casos:

Si la beneficiaria ( madre ) afiliada a una AFP fallece antes de cumplir los 65 años , porque el bono aún no forma parte de su patrimonio.

) afiliada a una AFP , porque el bono aún no forma parte de su patrimonio. Si la beneficiaria (madre) comenzó a recibir el Bono por Hijo junto con la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que en esa modalidad el beneficio no integra su patrimonio y, por lo tanto, no puede ser heredado.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

Pueden postular a este beneficio las madres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Haber residido en Chile durante 20 años , continuos o discontinuos, desde que cumplieron 20 años de edad.

, continuos o discontinuos, desde que cumplieron 20 años de edad. Haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Además, deben encontrarse en alguna de estas situaciones:

Estar afiliada a una AFP y haber obtenido su pensión desde el 1 de julio de 2009.

y haber obtenido su pensión desde el 1 de julio de 2009. Ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

(PGU). No estar afiliadas a un régimen previsional, pero recibir la PGU y una pensión de sobrevivencia otorgada por una AFP, una compañía de seguros o el IPS.

¿Cómo solicitar el beneficio?

El Bono por Hijo puede solicitarse con el RUT, fecha de nacimiento y la ClaveÚnica a través de la plataforma de ChileAtiende (pincha aquí).

También es posible realizar la gestión de forma presencial en sucursales ChileAtiende, oficinas de la AFP correspondiente, municipios y compañías de seguros.

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