Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras "ofensas" de Milei en proclamación de Bolsonaro

26 jul. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Brasil llamó a consultas este domingo a su embajador en Argentina por "las ofensas proferidas ayer por el presidente argentino", Javier Milei, contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades en un acto en Sao Paulo, informó la Cancillería a la AFP.

Sin mencionarlos directamente, el ultraliberal Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", y al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes como "basura calva", durante la oficialización del derechista Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

Durente el acto, el mandatario trasandino afirmó que Brasil enfrenta "el riesgo Lula" en las elecciones de octubre, en las que el presidente de izquierda buscará la reelección.

"Creo firmemente que no hay otro (como Flávio Bolsonaro) capaz de terminar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil", afirmó el ultraliberal Milei durante la convención del Partido Liberal que oficializa la candidatura de Bolsonaro, hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro (2019-2022).

El acto en Sao Paulo

Bolsonaro hijo lloró al referirse a su padre, que apareció en un video hecho con inteligencia artificial. La justicia le prohibió manifestarse políticamente desde su prisión.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, un sondeo publicado el viernes por Datafolha dio 43% de intención de voto a Flávio Bolsonaro en segunda vuelta, contra 48% de su rival.

"Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!", proclamó palpándose el brazo Flávio Bolsonaro.

Prometió que su padre, hoy en prisión domiciliaria, "va a subir la rampa" del palacio presidencial junto a él en enero si gana los comicios.

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