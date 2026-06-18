Nueva polémica golpea a Milei: Patrimonio de su vocero se multiplicó por 45 en un año

18 jun. 2026 - 08:00 hrs.

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que su última declaración jurada revelara un fuerte incremento patrimonial durante los últimos años.

Los antecedentes se conocen en medio de una compleja crisis política para el Gobierno de Javier Milei y de crecientes especulaciones sobre el futuro del funcionario.

Las declaraciones juradas correspondientes a 2025, junto con rectificaciones de los períodos anteriores, muestran que el patrimonio de Adorni pasó de poco más de 25 millones de pesos argentinos en 2023 a más de 627 millones en 2025, lo que representa un aumento cercano al 2.300%.

El patrimonio de Adorni se multiplicó 45 veces durante 2024

Según los documentos presentados, el patrimonio declarado por Adorni experimentó su mayor salto durante 2024. En ese período pasó de registrar poco más de 12 millones de pesos argentinos a superar los 570 millones.

Entre los activos incorporados destacan ahorros por más de 513 mil dólares, inversiones en criptomonedas —principalmente bitcoins— y una cuenta en moneda estadounidense en el extranjero.

Asimismo, la declaración incluye bienes como una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá y una camioneta Jeep Compass modelo 2021. En la documentación correspondiente a 2025 también aparece un departamento de casi 200 metros cuadrados adquirido mediante recursos propios y financiamiento.

Crece la presión política sobre el jefe de Gabinete

La situación ha generado preocupación dentro de la Casa Rosada, donde el funcionario enfrenta cuestionamientos tanto desde la oposición como desde algunos sectores oficialistas.

De acuerdo con medios argentinos, el Gobierno realizó gestiones para evitar una sesión en el Senado donde se impulsaba una solicitud de interpelación contra Adorni, en medio de las dudas surgidas por la evolución de su patrimonio.

Pese a ello, desde el entorno del funcionario aseguran que mantiene el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Gobierno mantiene respaldo mientras avanzan las investigaciones

Las explicaciones entregadas por Adorni apuntan principalmente al rendimiento de inversiones financieras y criptomonedas como origen del crecimiento patrimonial reflejado en las declaraciones juradas.

Sin embargo, la falta de antecedentes vinculados al anexo patrimonial de su pareja y las inconsistencias detectadas entre distintas presentaciones continúan alimentando el debate político y mediático en Argentina.

Mientras las investigaciones avanzan, el Gobierno busca contener una controversia que se ha transformado en uno de los principales focos de tensión para la administración de Javier Milei durante las últimas semanas.