Se filtran presuntos audios íntimos entre Milei y exasesora: Denuncian riesgo a la seguridad presidencial

22 may. 2026 - 09:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de supuestos audios que habría enviado el presidente argentino Javier Milei comenzó a circular durante las últimas horas en redes sociales y programas de televisión, generando repercusiones políticas y judiciales en Argentina.

La difusión del material, cuyo contenido incluye referencias de alta connotación sexual, derivó en una denuncia presentada por el periodista Santiago Cúneo ante la Justicia Federal.

Esta acción busca establecer si la filtración de las grabaciones podría constituir un riesgo para la seguridad presidencial, debido a referencias vinculadas a protocolos de custodia y desplazamientos oficiales.

Revuelo por filtración de información privada

La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, siendo uno de los puntos centrales de la denuncia las conversaciones en las que una mujer identificada como Rosemary “Oscurita” Maturana habría consultado sobre medidas de seguridad del mandatario durante un viaje internacional.

La mujer fue identificada como la asesora de imagen de Milei, quien es conocida en el medio político argentino por idear del estilo que ha sido calificado como "rockero" del mandatario.

Pese a que Maturana nunca contó con un contrato estatal formal, medios argentinos ya la habían apuntado como parte del entorno vinculado a las comunicaciones no oficiales del presidente.

En esa misma línea, los presuntos audios revelan conversaciones de carácter íntimo entre Milei y Maturana, con referencias personales que darían cuenta de la cercanía entre ambos y que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La investigación busca aclarar la autenticidad de los presuntos audios, además de establecer cómo el contenido salió de los sistemas encriptados de comunicación presidencial y esclarecer si pudo haber sido obtenido mediante mecanismos ilícitos.

Reacciones desde el entorno del presidente

Desde el entorno del mandatario apuntaron a una supuesta maniobra coordinada para afectar la imagen pública del presidente.

Uno de los mensajes más comentados fue publicado por Santiago Caputo, influyente asesor político vinculado de La Libertad Avanza, partido fundado por Milei, quien escribió en la red social X: "Las advertencias fueron debidamente presentadas".

El mensaje refiere a una publicación previa que él mismo lanzó el 18 de mayo, que decía: "No se sorprendan si en estos días Paulino Rodríguez, el diario LN, "Redacción Clarín" o Carnaval (...) salen con alguna operación contra determinado sector del ."

La reacción del consultor oficialista se alineó con la defensa informal del entorno del jefe de Estado, quienes ponen en duda la veracidad de los archivos de audio.

Hasta ahora, el Gobierno argentino no ha emitido una declaración oficial sobre la autenticidad de las grabaciones difundidas.

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