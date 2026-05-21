Fantasilandia cerrará puertas en el Parque O'Higgins: "Serán últimas vacaciones de invierno que se podrán disfrutar en el lugar"

21 may. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Fantasilandia cerrará, definitivamente, sus puertas en el Parque O'Higgins, pero ni mucho menos llegará a su fin. Y es que el parque de diversiones más grande de Chile cambiará de lugar para recibir a las familias chilenas.

Javiera Lagos, periodista de Meganoticias, conversó con Christian Ivovich, gerente comercial de Fantasilandia, quien reconoció que “estas serán las últimas vacaciones de invierno que se podrán disfrutar en este lugar”.

¿Qué dijo el gerente?

“Fantasilandia en el Parque O'Higgins va a cerrar. Ya estamos viendo nuestros últimos meses aquí, y en ese contexto no es que esto se acaba, pero sí vamos a otro sitio”, dijo para comenzar.

Consultado por cuándo es el cambio, explicó que “todavía no podemos revelar la fecha, pero en la práctica lo que sí podemos decir es que ya son los últimos meses de Fantasilandia acá en el parque”.

Añadió quel "a invitación es a que nos puedan visitar, puedan vivir este parque que es increíble, que tiene más de 40 atracciones en el medio de la ciudad, y en ese contexto vivir una experiencia única”.

Lejos de terminar con pena, expuso que “hasta el último día vamos a estar con todas las atracciones funcionando, con todos los restaurantes para que la gente pueda vivir una experiencia de día completo y de entretención, y cuando tengamos más detalles respecto de la fecha, por supuesto, lo vamos a estar avisando”.

Antes de cerrar, entregó los días y horarios de visita para disfrutar del parque de diversiones.

“Hoy día estamos abriendo de 11 a 6 de la tarde, todos los sábados, domingos y festivos, y en la práctica lo que va a pasar es que a partir del 18 de junio vamos a abrir todos los días, entendiendo que parten las vacaciones de invierno de los niños”.

Cabe recordar que Fantasilandia dejará su ubicación histórica para trasladarse a un nuevo recinto de 27 hectáreas en San Bernardo. El nuevo complejo incluirá un parque acuático y nuevas atracciones.

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