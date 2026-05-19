Descuentos de hasta $6 mil en gas: Caja de compensación lanza beneficio para pensionados

19 may. 2026 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Con el invierno cada vez más cerca y en medio del aumento que ha registrado el precio del gas licuado, un grupo de pensionados podrá acceder a descuentos especiales para comprar cilindros, en un escenario marcado por el mayor gasto en calefacción y el impacto del alza internacional de los combustibles.

Se trata de un beneficio anunciado por Caja Los Héroes para sus afiliados pensionados, quienes durante mayo podrán acceder a rebajas de hasta $6.000 en compras de gas Lipigas, dependiendo del canal utilizado para realizar el pedido.

Cómo funcionará el descuento en la compra de gas

El mayor beneficio estará disponible para quienes compren cilindros de 15 kilos utilizando la aplicación LipiApp, donde el descuento alcanzará los $6.000. En caso de realizar la compra a través del sitio web de Lipigas o mediante el call center 600 600 6200, la rebaja será de $5.500 para el mismo formato.

Desde Caja Los Héroes señalaron en un comunicado que la medida busca apoyar a los hogares en una época de mayor consumo. En ese contexto, indicaron que el beneficio apunta a “contribuir de forma directa al presupuesto familiar, facilitando el acceso a un insumo clave para los hogares en esta época del año”.

Los otros formatos de cilindros con rebaja

El beneficio también contempla descuentos permanentes para otros tamaños de carga. Los afiliados pensionados podrán acceder a $1.000 de descuento en cilindros de 5 kilos, $3.000 en formatos de 11 kilos y 11 Plus, además de $5.000 en cargas de 45 kilos.

A esos montos se suman $500 adicionales para quienes utilicen LipiApp al momento de concretar la compra.

Cómo acceder al beneficio

Para obtener el descuento, los afiliados pensionados deberán utilizar su RUT como código al comprar mediante la página web de Lipigas o informar su condición al momento de hacer el pedido telefónico.

Desde Caja Los Héroes sostuvieron: “con iniciativas como esta, Los Héroes refuerza su compromiso de desarrollar soluciones útiles y oportunas, que aporten al bienestar de las personas en su día a día y contribuyan al cuidado del presupuesto familiar”, indicaron en el comunicado.

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