Abogado de casa de cambio confirma que Vidal debe devolver $15 millones más: "Con eso se podría llegar a término de esta causa"

19 may. 2026 - 15:49 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal ya devolvió $35 millones y deberá devolver otros $15 millones en medio de la investigación por la desaparición de dinero desde una caja fuerte en una casa de cambio de Santiago.

La investigación por el millonario caso que involucra al futbolista de Colo Colo sumó nuevos antecedentes este martes, luego de que se confirmara que el jugador devolvió parte del dinero vinculado a una denuncia por robo que afecta a una casa de cambio ubicada en el centro de Santiago.

Según antecedentes conocidos durante la jornada, el hecho se remonta a enero de este año, cuando el propietario del local detectó reiteradas irregularidades relacionadas con la desaparición de dinero desde una caja fuerte.

¿Qué dijo el abogado de la casa de cambio?

El abogado de la casa de cambio, Manuel Umaña, entregó detalles sobre el caso y confirmó que aún resta un pago adicional.

“El señor Arturo Vidal devolvió 35 millones de pesos. Mañana tendrá que entregar 15 millones de pesos más. Con eso se podría llegar a término de esta causa mediante un acuerdo”, señaló.

Sin embargo, el jurista fue más allá y calificó directamente lo ocurrido como un delito.

“La idea es terminar la causa en buenos términos. Esto es parte del acuerdo. Se entiende que una persona llega a pagar 35 millones. Era primera vez que sucedía. De hecho, esto fue un robo por parte de la casa de cambio. El delito es de robo, a la caja fuerte del local”, afirmó.

Además, Umaña explicó que la denuncia se concretó luego de que no se respetaran ciertos compromisos previamente establecidos: “Tuvimos que denunciar. No se cumplieron unos compromisos. El trabajador involucrado fue finiquitado”, sentenció.

El caso continúa siendo investigado por la Policía de Investigaciones y podría cerrarse mediante un acuerdo entre las partes durante los próximos días.

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