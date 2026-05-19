19 may. 2026 - 16:00 hrs.

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 40 horas se producen reducciones eventuales de la jornada laboral. Tanto para empleadores como para empleados, es fundamental conocer las fechas de estos ajustes.

Esta legislación, conocida oficialmente como Ley 21.561, está diseñada para reducir de manera gradual la jornada laboral, hasta que esta llegue a las 40 horas por semana.

El estatuto, contemplado para implementación progresiva, aplica para aquellos trabajadores que se encuentran regidos por lo estipulado en el Código de Trabajo.

¿Cuándo vuelven a bajar las horas trabajadas?

Se estima que la próxima fecha en la que bajarán las horas trabajadas será el próximo 26 de abril de 2028, cuando la jornada se ubique formalmente en 40 horas.

Recientemente, el pasado 26 de abril de 2026, se produjo una reducción, que estipuló la jornada en 42 horas y el pasado 26 de abril de 2024 se hizo la reducción que llevó la jornada a 44 horas.

La distribución de estos ajustes en un plazo de 5 años responde a que se estipuló la gradualidad de la medida. Sin embargo, en el caso de que una empresa así lo convenga, puede reducir la jornada a 40 horas de forma inmediata, voluntaria y anticipada, sin esperar los plazos.

¿Para quienes aplica esta ley?

La Ley 40 Horas solo aplica para aquellos trabajadores cuya relación laboral se rige a través del Código del Trabajo. No contempla a los funcionarios a honorarios, contrata o planta, debido a que su vínculo laboral se regula por medio del Estatuto Administrativo.

Por tanto, quedan excluidos administradores, gerentes, apoderados con facultades de administración y aquellos quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata, en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan.

Cabe mencionar que el Inspector del Trabajador será el encargado de resolver en caso de controversia, si hay una labor que se encuentra en alguna de las situaciones descritas.

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