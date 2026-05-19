Bono Trabajo Mujer: ¿Por qué ya no se puede postular?

19 may. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono Trabajo Mujer (BTM) ha sido durante años una de las ayudas estatales más importantes para las trabajadoras del país, el cual pasará por una profunda transformación para mejorar su eficiencia en 2026.

Con la implementación de nuevas políticas laborales, las postulaciones a este histórico beneficio económico llegaron a su fin, debido a la creación de un nuevo aporte monetario que buscará llegar a la mayor cantidad de personas.

¿Por qué ya no se puede postular al Bono Trabajo Mujer?

Este bono dejó de recibir nuevas postulaciones para ser absorbido por el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), el cual fusiona este y otros beneficios como el Subsidio Empleo Joven, de acuerdo al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

¿Qué pasará con las actuales beneficiarias del Bono Trabajo Mujer?

Si ya postulaste en el pasado y te encuentras recibiendo los pagos, no tienes motivos para preocuparte. La normativa protege los derechos adquiridos de las actuales beneficiarias mediante:

Pagos garantizados: quienes ya tienen el beneficio adjudicado y aprobado seguirán recibiendo sus depósitos (ya sea en la modalidad de pago mensual o pago anual de agosto) con total normalidad.

quienes ya tienen el beneficio adjudicado y aprobado seguirán recibiendo sus depósitos (ya sea en la modalidad de pago mensual o pago anual de agosto) con total normalidad. Vigencia del plazo: el bono se mantendrá activo hasta que se cumpla el plazo original establecido al momento de la aprobación (cuatro años continuos).

Es decir, las beneficiarias podrán seguirlo recibiendo siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Si escoge el pago anual, debe acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono.

Si opta por el pago mensual, debe percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Si es trabajadora independiente, debe acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio.

¿En qué consiste el Subsidio Unificado al Empleo?

El Subsidio Unificado al Empleo es el nuevo mecanismo estatal diseñado para reemplazar gradualmente a los antiguos bonos laborales.

Su finalidad central es incentivar la formalización y aumentar los ingresos líquidos de los trabajadores de los sectores más vulnerables del país. Sus características clave son:

Fusión de beneficios: absorbe programas anteriores para crear un sistema centralizado, mucho más robusto y de fácil comprensión para el usuario.

absorbe programas anteriores para crear un sistema centralizado, mucho más robusto y de fácil comprensión para el usuario. Ampliación de cobertura: busca abarcar a un mayor número de trabajadores, ajustando y modernizando los tramos de calificación socioeconómica exigidos en el Registro Social de Hogares.

busca abarcar a un mayor número de trabajadores, ajustando y modernizando los tramos de calificación socioeconómica exigidos en el Registro Social de Hogares. Montos actualizados: contempla una escala de pagos reajustada a la realidad económica actual, manteniendo tramos con incentivos especiales focalizados en la contratación femenina y de jóvenes.

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