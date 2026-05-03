Estos son los bonos a los que pueden acceder las mujeres en mayo

03 may. 2026 - 12:00 hrs.

Durante el mes de mayo, numerosas mujeres en Chile pueden acceder a distintos bonos y beneficios estatales, los que buscan apoyar sus ingresos, reconocer labores de cuidado y compensar desigualdades históricas en el sistema previsional. Estas ayudas están dirigidas a trabajadoras, madres, mujeres embarazadas y pensionadas.

Muchos de estos aportes se entregan de manera mensual o automática, mientras que otros requieren postulación o se pagan junto a la pensión. Estos son los beneficios que pueden recibir exclusivamente las mujeres en mayo.

Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal, también conocido como SUF Maternal, es un beneficio económico mensual dirigido a mujeres embarazadas a contar del quinto mes de gestación que no cuenten con previsión social y pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

El monto del subsidio es de $22.007 por causante, y se entrega durante todo el embarazo, de forma retroactiva, considerando el periodo completo de gestación. El beneficio es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y se puede solicitar durante todo el año. Si quieres saber más detalles, puedes acceder al siguiente enlace (clic acá).

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) corresponde a un aporte monetario destinado a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años con 11 meses, pertenecientes al 40% de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.

Este beneficio se paga de forma anual en agosto, aunque permite adelantos mensuales equivalentes a un porcentaje del monto total calculado según las rentas de la beneficiaria. El bono puede recibirse por un máximo de cuatro años consecutivos.

Las beneficiarias pueden recibir hasta $44.157. Si quieres saber más detalles, puedes ingresar al siguiente enlace (clic acá).

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio destinado a incrementar el monto de la pensión de las mujeres, mediante la entrega de una bonificación por cada hijo o hija nacido vivo o adoptado. Este aporte no se paga al momento del nacimiento, sino que se entrega junto a la pensión.

El bono equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija. Pueden acceder mujeres afiliadas a AFP, beneficiarias de la PGU o de una pensión de sobrevivencia, siempre que cumplan con los requisitos de residencia establecidos.

El beneficio se calcula de la siguiente manera:

Si el hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165.000).

Si el hijo o hija nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes del nacimiento.

Compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres

Esta compensación previsional entrega un monto adicional para complementar la pensión de mujeres pensionadas, con el objetivo de reducir las brechas existentes respecto a los hombres, considerando su mayor expectativa de vida.

El beneficio no es postulable y se otorga de manera automática a quienes cumplan los requisitos. Se paga junto con la pensión en Unidades de Fomento (UF), con un monto mínimo de 0,25 UF mensuales ($10.031). El porcentaje de compensación depende de la edad de la beneficiaria al momento de la evaluación o al pensionarse, quedando de esta manera:

65 años: 100 %.

64 años: 75 %.

63 años: 50 %.

62 años: 25 %.

61 años: 15 %.

60 años: 5 %.

Si quieres saber más información de la compensación, puedes ingresar al siguiente enlace (clic acá).

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