Detienen a integrante de la "Jauría de Franklin": No se dio cuenta de que había una patrulla cuando estaba robando

03 may. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

El día de ayer sábado, un delincuente integrante de la denominada "Jauría de Franklin" fue detenido por Carabineros en el momento exacto en el que le estaba robando un celular a un automovilista que transitaba por el afamado barrio comercial del centro de Santiago.

Detienen a integrante de la "Jauría de Franklin"

La periodista Silvana Stock explicó en su reporte para Meganoticias Siempre Juntos que el antisocial detenido tiene solo 26 años y que cuenta "con varios antecedentes policiales por delitos como robo con intimidación, robo por sorpresa, robo con violencia".

La "Jauría de Franklin" es un grupo de delincuentes que operan en "manadas" de entre 5 a 15 sujetos para cometer sus robos rodeando a víctimas solitarias en paraderos, abordando buses del transporte público o aprovechando los semáforos para atacar a automovilistas.

Según explicó la mayor Carola Sepúlveda, de la 4° Comisaría de Santiago, fue precisamente el último modus operandi descrito el que hizo caer al delincuente que fue "sacado de circulación" del barrio Franklin, al no percatarse de que era atentamente vigilado por Carabineros.

"Una patrulla policial se encontraba en patrullaje por avenida San Francisco al sur, visualizan cómo un sujeto sustrae un teléfono celular de un auto que se encontraba detenido por la luz roja del semáforo", dijo sobre el ladrón que no vio a la patrulla que estaba solo dos vehículos más atrás que él.

"Al ver la presencia policial, se da a la fuga y los carabineros involucrados en el procedimiento logran dar con su detención después de varias cuadras", agregó sobre esta nueva detención que registra ahora en el prontuario de este sujeto.

Finalmente, la mayor Sepúlveda señaló que este hecho demuestra que su comisaría está trabajando diariamente para recuperar la seguridad y tranquilidad del barrio, pero pidió que los transeúntes y automovilistas estén atentos y tomen medidas para prevenir un delito.

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