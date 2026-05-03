Hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza: Fue trasladado en moto a un centro asistencial

03 may. 2026 - 09:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en la comuna de San Miguel, pasada la medianoche de este domingo.

El hecho se produjo en calle San Petersburgo y, de acuerdo a información preliminar, la víctima se encontraba en el exterior de su edificio cuando llegó un sujeto y efectuó los disparos.

La víctima fue identificada como un hombre de 31 años, de nacionalidad venezolana.

Según estas primeras versiones, el herido presentaba una lesión en su cabeza, por lo que sus cercanos solicitaron una ambulancia. Sin embargo, ante la demora y la urgencia vivida, decidieron trasladarlo por sus propios medios hasta el Hospital Barros Luco en una moto.

El autor de los disparos sería un sujeto que vestía ropa de color negro, pero que rápidamente se dio a la fuga.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizan el levantamiento de cámaras de seguridad, fijación fotográfica del sitio del suceso y empadronamiento de testigos.