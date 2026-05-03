"La puerta al invierno": Meteoróloga de Megatiempo pronostica intensas lluvias y tormentas eléctricas en la zona centro-sur

03 may. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

En su debut en las pantallas de Mega, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, se refirió a las precipitaciones que dejarán los dos sistemas frontales que ingresarán a partir de hoy a la zona sur y centro-sur del país.

De acuerdo a la profesional, será el segundo frente —que llegará entre martes y miércoles— el que tendrá una mayor intensidad, con gran cantidad de lluvias "en corto período de tiempo" y hasta tormentas eléctricas en algunos sectores.

Segundo sistema frontal se sentirá con fuerza

Al revisar el modelo para las jornadas antes mencionadas, Aguilera explicó que "se observa que hay probabilidades de actividad eléctrica en Concepción, por ejemplo".

Inmediatamente, la meteoróloga advirtió que "las precipitaciones van a estar bien intensas, pero en cortos períodos de tiempo".

"La mayor intensidad se ve el miércoles durante la mañana; podemos tener montos de hasta 10 milímetros por hora en algunos momentos del día", señaló al respecto.

Al entrar en el detalle, sostuvo que "se espera en total alrededor de 40 milímetros, por ejemplo, en Osorno (...) Yendo hacia más al norte, va bajando el monto a 20 milímetros. Por ejemplo, en el Maule también hay probabilidad de precipitaciones; en la región del Ñuble también, entre 20-25 milímetros".

"La puerta al invierno"

Ante la intensidad de este segundo evento, Lissette Aguilera explicó que "estos son los primeros sistemas que vienen ingresando" con los cuales "ya se está notando que se está abriendo la puerta al invierno".

"El anticiclón está cediendo, se está desplazando un poco hacia el norte; por lo tanto, está dejando pasar este tren de sistemas frontales y ya se empiezan a asomar hacia la zona central de nuestro país", dijo.

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