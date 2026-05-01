Sistema frontal se acerca al país: Alejandro Sepúlveda pronostica cuándo podrían llegar las lluvias a la Región Metropolitana

01 may. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, se refirió en su reporte de este viernes al sistema frontal que este fin de semana está acechando al país, pronosticando además cuándo llegarían las lluvias a la Región Metropolitana.

Sistema frontal se acerca al país

El comunicador se refirió primeramente a la banda de nubosidad que este viernes ha cubierto los cielos de Santiago y la región de O'Higgins, detallando que, al avanzar este fin de semana largo, la capital tendrá unos radiantes días de sol.

Sin embargo, inmediatamente Sepúlveda advirtió que en el océano Pacífico hay posicionado un sistema frontal que "se acerca a la zona central del país".

"El sistema frontal llega el sábado en la noche al sur del país, durante la madrugada ya a Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía", detalló.

En tanto, para "el domingo en la tarde" avanzará hasta "Biobío, rasguña la región de Ñuble y la parte sur del Maule y hasta ahí llega".

¿Cuándo llovería en Santiago?

Así entonces, este sistema frontal no dejará precipitaciones en O'Higgins, la RM y Valparaíso; por lo tanto, surge la duda de cuándo llegarán las lluvias a Santiago.

"Por ahora, el jueves en la mañana está la probabilidad de precipitaciones débiles en Santiago y alrededores", comentó finalmente para dilucidar la incógnita.

"Estamos esperando una lluvia de verdad; por ahora, el jueves en la mañana sería", cerró.

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