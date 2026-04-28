Alejandro Sepúlveda sorprende con novedoso experimento: Terminó en chascarro que sacó carcajadas

28 abr. 2026 - 08:05 hrs.

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, sorprendió en la mañana de este martes 28 de abril con un nuevo experimento en Meganoticias Amanece. Esta vez, incluyó una botella repleta de agua y una pelota de tenis de mesa.

Antes de iniciar todo, el experto comenzó diciendo que "uno habla de las presiones atmosféricas. Qué es la alta y la baja presión. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre un lugar determinado. Ese peso viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba".

El novedoso experimento

La conductora del espacio, Florencia Vial, se encargó de rellenar una botella de vidrio con agua hasta arriba. De ahí en más, Sepúlveda le pidió al periodista Gonzalo Ramírez que le prestara una especie de tapa, a lo que él le entregó una pelota de ping-pong.

En ese instante, el protagonista de este novedoso experimento procedió a colocar la pelota en la parte de arriba e inclinó la botella.

El agua no cayó en ningún momento, salvo cuando Sepúlveda comenzó a mover un poco más la botella. Un "truco" con el que sacó aplausos.

En la parte final de su "performance" vino el chascarro, cuando realizó nuevamente el ejercicio, posicionando el recipiente sobre su cabeza. En los primeros segundos no ocurrió nada, es decir, el agua no cayó, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedó empapado, lo que provocó carcajadas.

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