"Por Dios que me haces falta": Madre de Javiera Suárez emociona con mensaje recordando los 7 años de la muerte de la periodista

13 jun. 2026 - 17:41 hrs.

En medio de la polémica que mantienen por el régimen de visitas de Pedro Milagros, solo una cosa pudo unir al doctor Cristian Arriagada con su exsuegra, Marilú Balbontin: el aniversario de muerte de la periodista Javiera Suárez.

Ayer viernes 12 de junio se cumplieron siete años del fallecimiento de la comunicadora que batalló durante tres años contra un cáncer a la piel que posteriormente se ramificó, por lo que su madre y expareja utilizaron sus redes sociales para recordarla.

"Por Dios que me haces falta"

"Hoy mi amor se cumplen 7 años sin ti y, por Dios que me haces falta", se puede leer en la publicación hecha por Balbontín en Instagram, donde destaca una fotografía en blanco y negro de Javiera sonriendo.

En la descripción de la publicación, Marilú agregó también un simple "Te amoooo", recibiendo varios mensajes de cariño y comprensión por parte de sus seguidores que destacaron lo difícil que es perder a un hijo.

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Doctor Arriagada también homenajeó a Javiera Suárez

Pese a las desavenencias que han tenido el último tiempo, el aniversario de muerte de Javiera es algo que unió a Marilú con su exyerno, ya que el doctor Arriagada recordó con la muerte de la madre de su hijo con la misma fotografía que utilizó su exsuegra.

"7 años", escribió el cirujano plástico en una historia de Instagram que además de la foto acompañó con un emoji de mariposa azul y el sticker de un corazón rojo.

En una historia posterior, el doctor revivió un video que los amigos de Javiera realizaron para conmemorar el primer año de su muerte. En este se les puede ver cantando "Por Amor" de José Luis Perales mientras se intercalan varias fotografías de la comunicadora.

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