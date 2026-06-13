"No iba a dejar esto así": Faloon Larraguibel ganó millonaria demanda tras robo en una bencinera

13 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Una importante victoria judicial consiguió Faloon Larraguibel luego de que el Tribunal de Policía Local de Las Condes acogiera la demanda que presentó tras sufrir el robo de diversas pertenencias desde su automóvil en marzo de 2024.

La resolución estableció que la estación de servicio demandada deberá pagar una indemnización que supera los $10 millones, monto que considera más de $9,5 millones por daño emergente y otros $700 mil por concepto de daño moral.

"Es engorroso, largo, hay que pagar abogado. Pero yo no iba a dejar esto así", afirmó la exchica Yingo a Las Últimas Noticias, al recordar el proceso que debió enfrentar para obtener una respuesta judicial.

El robo ocurrió cuando viajaba junto a sus hijos

Según relató Larraguibel a LUN, el hecho ocurrió el 29 de marzo de 2024 en una estación de servicio ubicada en Talagante. Mientras realizaba una breve parada para comprar alimentos junto a sus hijos, desconocidos rompieron los vidrios de su vehículo y sustrajeron dos maletas y tres bolsos que mantenía en el interior.

Entre las especies robadas había ropa, zapatos, lentes de sol, joyas, perfumes y otros artículos personales que tenía preparados para ingresar a un programa de televisión. Además, aseguró que una de las pérdidas más dolorosas fue una cadena que había recibido de su abuela poco antes de su fallecimiento.

La modelo también recordó el impacto emocional que tuvo el episodio, especialmente porque se encontraba acompañada por sus hijos al momento del robo.

La clave del fallo: la responsabilidad del estacionamiento

La abogada de Larraguibel, Lya Rojas, explicó que la acción judicial se sustentó en una eventual infracción a la Ley del Consumidor.

Según detalló, el argumento fue que cuando una empresa ofrece estacionamientos para que sus clientes accedan a sus servicios, dichos espacios forman parte de la experiencia de consumo y, por lo tanto, existe un deber de resguardo y seguridad.

En ese contexto, la defensa sostuvo que la responsabilidad no desaparece por el hecho de que el robo haya sido cometido por terceros, tesis que finalmente fue acogida por el tribunal.

"Hay muchos casos en que la gente deja las cosas así"

Tras conocer el fallo, Faloon valoró haber continuado con el proceso judicial pese a las dificultades que implicó: "Hay muchos casos en que la gente deja las cosas así, nunca demanda, nunca sigue un juicio. Es engorroso, largo, hay que pagar abogado. Pero yo no iba a dejar esto así", sostuvo.

La comunicadora también recordó que se sintió sola tras el hecho ocurrido en 2024 y que, además de recuperar parte de lo perdido, buscaba una reparación por el daño emocional provocado por la situación que vivió junto a sus hijos.