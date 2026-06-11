"Te van a multar": Camila Andrade recibió inesperada advertencia en su viaje por Italia

11 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Luego de su paso por Francia, donde además confirmó públicamente su nueva relación amorosa, Camila Andrade llegó a Italia para visitar algunos de los destinos más icónicos del país.

Uno de ellos fue la famosa Fontana di Trevi, en Roma, donde decidió sumarse a una de las tradiciones más conocidas entre los turistas: lanzar una moneda a la fuente mientras pide un deseo.

Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido y terminó generando una inesperada advertencia por parte de una seguidora.

El momento que llamó la atención en la Fontana di Trevi

A través de una publicación en Instagram, la exchica reality mostró varias fotografías y videos de su recorrido por la capital italiana.

Entre los registros destacó un video en el que aparece sosteniendo una moneda, besándola y luego lanzándola hacia la Fontana di Trevi mientras mira por sobre su hombro, replicando la tradicional costumbre asociada a este monumento.

Junto a las imágenes, Camila expresó su admiración por el lugar: "La Fontana di Trevi. Se pasó. ¡Cada lugar más lindo que el otro! Qué lindo coleccionar tantos momentos hermosos", escribió.

Además, agregó un mensaje relacionado con la popular tradición: "Cariños a todos, pidan siempre sus deseos porque se cumplen", señaló.

La advertencia que recibió de una seguidora

Tras publicar el video, varios usuarios reaccionaron preguntándole qué deseo había pedido. Sin embargo, hubo un comentario que llamó especialmente la atención.

"Camila, te van a multar jajajajja, cuando anduve por allá no se podían lanzar monedas", le escribió una seguidora.

Lejos de ignorar el mensaje, la modelo respondió de manera breve y entre risas: "Ups".

¿Se multa por lanzar monedas a la Fontana di Trevi?

Pese a la advertencia recibida por la influencer, lanzar monedas a la Fontana di Trevi sigue siendo una de las tradiciones más populares entre quienes visitan el monumento romano.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, esta práctica no está sancionada con multas. Sin embargo, las autoridades italianas han implementado medidas para regular el acceso y la circulación de turistas en el sector debido a la alta afluencia de visitantes.

Por ello, algunas zonas cercanas al monumento cuentan con restricciones y controles de acceso que buscan proteger uno de los atractivos turísticos más visitados de Italia.

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