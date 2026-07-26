Confirman muerte de paciente con Hanta que permanecía internada en Concepción

26 jul. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud confirmó este domingo el fallecimiento de la mujer de la comuna de Palena que permanecía internada por virus Hanta, luego de haber sido trasladada hasta la ciudad de Concepción debido al grave deterioro de su estado de salud.

La paciente había sido derivada a un centro asistencial de mayor complejidad, donde permanecía conectada a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad.

Tras el deceso, las autoridades sanitarias informaron que continúa el seguimiento preventivo del hijo de 10 años de la mujer y de una amiga, quienes permanecen bajo vigilancia para detectar oportunamente cualquier síntoma compatible con el virus.

En paralelo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos avanzó en la investigación epidemiológica para determinar el lugar donde pudo haberse producido el contagio.

La seremi de Salud, Evelyn Brintrup, explicó que las inspecciones realizadas permitieron descartar, con una baja probabilidad, que la infección se originara en el establecimiento educacional donde trabajaba la paciente o en su domicilio.

"Para transmitir también seguridad a la comunidad académica, de la misma forma, se investigó su vivienda y la probabilidad de contagio ahí también es muy baja. Mencionar que se habla de probabilidad, sin embargo, el día de ayer se nos entregó otra información, que ingresó a un lugar, un bosque en un camping, en donde ingresó a un sendero no habilitado y además estuvo en un pozo negro, donde sí puede existir una alta probabilidad de contagio", explicó Brintrup a radio Bio Bio.

La autoridad sanitaria aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a extremar las medidas de prevención, especialmente en sectores rurales y áreas donde existe presencia de roedores silvestres.

Además, advirtió que la situación epidemiológica en la región ha mostrado un aumento preocupante durante este año. Según informó, los contagios por virus Hanta en 2026 se han triplicado en comparación con el mismo período del año pasado y la tasa de mortalidad alcanza un 58% en la zona, cifra considerablemente superior al promedio nacional, que actualmente se sitúa en un 33%.

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