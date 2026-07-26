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Suspenden clases para este lunes 27 de julio en toda la región de Ñuble

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó durante la noche de este domingo acerca de la suspensión de clases para este lunes 27 de julio en toda la región de Ñuble.

El organismo entregó la noticia por medio de sus redes sociales, indicando que "la medida es de carácter preventivo en la región de Ñuble".

Asimismo, destacó que "rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

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Otras comunas con clases suspendidas este lunes 

Región de Atacama

  • Vallenar
  • Huasco
  • Freirina
  • Alto del Carmen

Región de Coquimbo

  • La Higuera

Sistema frontal en zona centro sur de Chile

La noticia se conoce en medio de un sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país y que se hará presenten en las próximas horas en la Región Metropolitana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió este fin de semana una alerta por tormentas eléctricas en la noche de este domingo en las regiones de Maule y Ñuble.

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La entidad remarcó que se espera la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales" en ambas zonas del territorio nacional.

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