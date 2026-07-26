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Hasta 8 horas sin luz: Estas son todas las comunas con interrupción de servicio este lunes en la RM

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas tendrán cortes de luz durante este lunes 27 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de La Florida, Las Condes y Maipú, entre otras, las que se verán interrupido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

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Las ocho comunas con cortes de luz este lunes 27 de julio

A continuación, te mostramos las ocho comunas con cortes de luz programados para este lunes 27 de julio en la Región Metropolitana:

La Florida (10:30 a 17:30 horas)

La Florida (10:00 a 17:00 horas)

Lo Espejo (10:00 a 16:00 horas)

Maipú (10:00 a 16:00 horas)

Pedro Aguirre Cerda (10:00 a 16:00 horas)

Ñuñoa (10:00 a 18:00 horas)

Las Condes (10:00 a 13:00 horas)

Las Condes (10:30 a 16:30 horas)

Las Condes (10:00 a 13:00 horas)

Vitacura (14:00 a 17:00 horas)

Pudahuel (10:30 a 14:30 horas)

Pudahuel (10:00 a 12:00 horas)

Maipú: (09:30 a 15:30 horas)

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