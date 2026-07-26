Hasta 8 horas sin luz: Estas son todas las comunas con interrupción de servicio este lunes en la RM

26 jul. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas tendrán cortes de luz durante este lunes 27 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de La Florida, Las Condes y Maipú, entre otras, las que se verán interrupido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

Las ocho comunas con cortes de luz este lunes 27 de julio

A continuación, te mostramos las ocho comunas con cortes de luz programados para este lunes 27 de julio en la Región Metropolitana:

La Florida (10:30 a 17:30 horas)

La Florida (10:00 a 17:00 horas)

Lo Espejo (10:00 a 16:00 horas)

Maipú (10:00 a 16:00 horas)

Pedro Aguirre Cerda (10:00 a 16:00 horas)

Ñuñoa (10:00 a 18:00 horas)

Las Condes (10:00 a 13:00 horas)

Las Condes (10:30 a 16:30 horas)

Las Condes (10:00 a 13:00 horas)

Vitacura (14:00 a 17:00 horas)

Pudahuel (10:30 a 14:30 horas)

Pudahuel (10:00 a 12:00 horas)

Maipú: (09:30 a 15:30 horas)

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