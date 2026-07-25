Clases continuarán suspendidas en cinco comunas del país tras el sistema frontal
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El Ministerio de Educación informó la continuidad de la suspensión de clases en establecimientos educacionales de las regiones de Coquimbo y Atacama, debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la zona.
En la comuna de La Higuera, la suspensión de clases regirá durante la jornada del lunes 27 de julio. En tanto, en las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, la medida se extenderá desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio.
Desde el Mineduc precisaron que la suspensión aplica para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.Ir a la siguiente nota
Además, a través de su cuenta de X, la cartera informó que "los establecimientos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional".
Por otra parte, el ministerio indicó que los establecimientos que registren baja asistencia durante los días de retorno a clases tras el sistema frontal no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja asociada a la asistencia de los estudiantes
Debido a los efectos del sistema frontal, se mantiene suspensión de clases en:— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 26, 2026
• Comuna de La Higuera - Región de Coquimbo, el lunes 27 de julio.
• Provincia de Huasco - Región de Atacama: comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. Los días 27, 28 y 29 de julio. pic.twitter.com/qGQcs3kdMu
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