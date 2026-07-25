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Clases continuarán suspendidas en cinco comunas del país tras el sistema frontal

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación informó la continuidad de la suspensión de clases en establecimientos educacionales de las regiones de Coquimbo y Atacama, debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la zona.

En la comuna de La Higuera, la suspensión de clases regirá durante la jornada del lunes 27 de julio. En tanto, en las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, la medida se extenderá desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio.

Desde el Mineduc precisaron que la suspensión aplica para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

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Además, a través de su cuenta de X, la cartera informó que "los establecimientos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional".

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Por otra parte, el ministerio indicó que los establecimientos que registren baja asistencia durante los días de retorno a clases tras el sistema frontal no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja asociada a la asistencia de los estudiantes

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