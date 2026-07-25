Clases continuarán suspendidas en cinco comunas del país tras el sistema frontal

25 jul. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación informó la continuidad de la suspensión de clases en establecimientos educacionales de las regiones de Coquimbo y Atacama, debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la zona.

En la comuna de La Higuera, la suspensión de clases regirá durante la jornada del lunes 27 de julio. En tanto, en las comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen, la medida se extenderá desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio.

Desde el Mineduc precisaron que la suspensión aplica para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Además, a través de su cuenta de X, la cartera informó que "los establecimientos fuera de estas zonas que aún presenten afectaciones que los inhabiliten podrán solicitar suspensión a la Seremi Regional".

Por otra parte, el ministerio indicó que los establecimientos que registren baja asistencia durante los días de retorno a clases tras el sistema frontal no verán afectada la subvención, por lo que no se aplicará la rebaja asociada a la asistencia de los estudiantes